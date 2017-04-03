Дві схованки з боєприпасами виявили у зоні проведення АТО

Поблизу покинутого шиноремонтного заводу у місті Мар’їнка на Донеччині правоохоронці вилучили кулемет Калашникова танковий, дві протитанкові міни із запалами, чотирнадцять гранат Ф-1 та майже 3,5 тисячі набоїв різного калібру.

У лісосмузі за п’ятсот метрів від околиці села Первомайське співробітники СБУ виявили три порохові заряди до танкових снарядів, гранатомет РПГ-22 та майже чотириста набоїв різного калібру.

Тривають відповідні процесуальні дії.

Як повідомляв УНН, СБУ викрила розкрадання майже 30 млн грн в аеропорту "Бориспіль".