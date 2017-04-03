Дві схованки з боєприпасами виявили у зоні проведення АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Співробітники Служби безпеки України виявили дві схованки зі зброєю та боєприпасами у зоні проведення антитерористичної операції. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Поблизу покинутого шиноремонтного заводу у місті Мар’їнка на Донеччині правоохоронці вилучили кулемет Калашникова танковий, дві протитанкові міни із запалами, чотирнадцять гранат Ф-1 та майже 3,5 тисячі набоїв різного калібру.
У лісосмузі за п’ятсот метрів від околиці села Первомайське співробітники СБУ виявили три порохові заряди до танкових снарядів, гранатомет РПГ-22 та майже чотириста набоїв різного калібру.
Тривають відповідні процесуальні дії.
Як повідомляв УНН, СБУ викрила розкрадання майже 30 млн грн в аеропорту "Бориспіль".