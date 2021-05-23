Два результативных действия украинца принесли "Генту" путевку в еврокубки
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. В последнем туре плей-офф 2 чемпионата Бельгии “Гент” нападающего национальной сборной Украины Романа Яремчука и полузащитника Романа Безуса на выезде встречался с “Мехеленом”, передает корреспондент УНН.
Детали
Яремчук вышел в стартовом составе своей команды и помог ей одержать победу со счетом 2: 1 и получить путевку в квалификационный раунд Лиги конференций.
Однако героем баталии стоит назвать Безуса. Полузащитник на 57 минуте реализовал ударом головой упрек с центра поля партнера, а через 10 минут отдал результативный пас на Тиссудали.
Таким образом, “Гент” набрал 38 очков и выиграл этап первенства благодаря которому попал ко второму этапу квалификации Лиги конференций.
Дополнение
Безус стал лучшим бомбардиром плей-офф 2 чемпионата Бельгии. На его счету четыре гола.