Два результативных действия украинца принесли "Генту" путевку в еврокубки

Детали

Яремчук вышел в стартовом составе своей команды и помог ей одержать победу со счетом 2: 1 и получить путевку в квалификационный раунд Лиги конференций.

Однако героем баталии стоит назвать Безуса. Полузащитник на 57 минуте реализовал ударом головой упрек с центра поля партнера, а через 10 минут отдал результативный пас на Тиссудали.

Таким образом, “Гент” набрал 38 очков и выиграл этап первенства благодаря которому попал ко второму этапу квалификации Лиги конференций.

Дополнение

Безус стал лучшим бомбардиром плей-офф 2 чемпионата Бельгии. На его счету четыре гола.