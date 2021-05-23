Дві результативні дії українця принесли “Генту” путівку до єврокубків

Деталі

Яремчук вийшов у стартовому складі своєї команди й допоміг їй здобути перемогу з рахунком 2:1 і отримати путівку у кваліфікаційний раунд Ліги конференцій.

Проте героєм баталії варто назвати Безуса. Півзахисник на 57 хвилині реалізував ударом головою закид з центра поля партнера, а через 10 хвилин віддав результативний пас на Тіссудалі.

Таким чином, “Гент” набрав 38 очок і виграв етап першості завдяки якому потрапив до другого етапу кваліфікації Ліги конференцій.

Доповнення

Безус став найкращим бомбардиром плей-офф 2 чемпіонату Бельгії. На його рахунку чотири голи.