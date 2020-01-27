Два голевых действия украинцев помогли "Генту" разгромить действующего чемпиона Бельгии
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Поединком "Гента" с "Генком" продолжился розыгрыш 23 тура чемпионата Бельгии по футболу, передает корреспондент УНН.
В составе “Гента” в старте вышли представители Украины Игорь Пластун и Романа Безус, которые приложили свой вклад в успех коллектива.
Именно Безус стал автором победного забитого мяча. В начале второй половины он ударом левой взлета поразил сетку ворот действующих чемпионов страны. При следующем взятии ворот в исполнении Одиджа-ОФО ассистентом выступил Пластун.
Встреча закончилась со счетом 4:1, что позволило “Гента” закрепиться на втором месте чемпионата — 45. “Генк” имеет 34 балла и 6 место.
Стоит отметить, что встреча пропускал травмирован форвард сборной Роман Яремчук.