Дві гольові дії українців допомогли "Генту" розгромити чинного чемпіона Бельгії
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Поєдинком "Гента" з "Генком" продовжився розіграш 23 туру чемпіонату Бельгії з футболу, передає кореспондент УНН.
У складі “Гента” в старті вийшли представники України Ігор Пластун та Романа Безус, які доклали свій вклад в успіх колективу.
Саме Безус став автором переможного забитого м’яча. На початку другої половини він ударом лівою зльоту вразив сітку воріт чинних чемпіонів країни. При наступному взятті воріт у виконанні Одіджа-Офо асистентом виступив Пластун.
Зустріч закінчилася з результатом 4:1, що дозволило “Генту” закріпитися на другому місці чемпіонату — 45. “Генк” має 34 бали і 6 місце.
Варто відзначити, що зустріч пропускав травмований форвард збірної Роман Яремчук.