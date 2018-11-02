Две фуры и легковушка не разминулись на скользкой дороге, есть раненые
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Житомирской области столкнулись автомобиль "Москвич" и две фуры. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Житомирской области, передает УНН.
Авария произошла сегодня около 7:30 на трассе "Житомир-Могилев-Подольский" в селе Сингуры.
"Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Москвич 2141", 23-летний житель Ровенской области, двигаясь в направлении г. Житомира, на скользкой от дождя дороге не удержал автомобиль, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком Scania под управлением 47-летнего киевлянина. От удара фура оказалась на встречной полосе и столкнулась с крупногабаритным DAF. Оба поврежденных грузовика остановились на обочине, перекрыв проезжую часть в обоих направлениях. Сейчас движение транспорта на указанном участке автодороги ограничено", – проинформировали в полиции.
С полученными травмами госпитализировали водителя DAF. Его данные устанавливаются. Других водителей медики осмотрели и оказали необходимую помощь на месте происшествия.
Предварительная квалификация события – ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.
Напомним, в Днепре маршрутка врезалась в фуру, припаркованную на обочине. В результате пострадали трое пассажиров микроавтобуса.