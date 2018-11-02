Дві фури та легковик не розминулися на слизькій дорозі, є поранені

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ЖИТОМИР-КИЇВ. 2 листопада. УНН. На Житомирщині зіштовхнулись автомобіль "Москвич" та дві фури. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Житомирській області, передає УНН.

Аварія сталась сьогодні близько 7:30 на трасі "Житомир-Могилів-Подільський" у селі Сінгури.

"Попередньо встановлено, що водій автомобіля "Москвич 2141", 23-річний житель Рівненщини, рухаючись у напрямку м. Житомира, на слизькій від дощу дорозі не утримав автомобіль, виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з вантажівкою Scania під керуванням 47-річного киянина. Від удару фура опинилася на зустрічній смузі та зіштовхнулася із великогабаритним DAF. Обидві пошкоджені вантажівки зупинилися на узбіччі, перекривши проїзну частину в обох напрямках. Нині рух транспорту на вказаній ділянці автодороги обмежений", – проінформували в поліції.

З отриманими травмами госпіталізували водія DAF. Його дані наразі встановлюються. Інших водіїв медики оглянули та надали необхідну допомогу на місці пригоди.

Попередня кваліфікація події – ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Нагадаємо, у Дніпрі маршрутка врізалася у фуру, припарковану на узбіччі. Унаслідок цього постраждали троє пасажирів мікроавтобуса.

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