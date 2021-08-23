Двери во власть открыты не только на вход, но и на выход - Зеленский

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"Будет действенный парламент и будут проголосованы главные реформы и главные, не хочется сказать слово, всегда воспринимается не очень - обещания, но их нужно выполнять. Если монобольшинство будет слабым по разным причинам, то я открытый человек. Я и в партию, и в правительство приглашал людей с открытыми дверями, но хочу еще раз сказать, что в моем понимании двери открыты, но они открытии не только на вход, но и на выход. Это касается и чиновников, и депутатов. Кто видит свою отдельную политическую жизнь, кто не видит, что должно быть прагматичным и технократическим, а начинает быть не менеджером, а политиком - дверь открывается в другую сторону. К сожалению, вы обманули меня и своих избирателей", - рассказал Зеленский.

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Зеленский попросил прощения за некоторых людей перед своими избирателями.

"Но я сразу говорил - мы не можем найти столько людей, у меня нет своих. Мы ищем талантливых людей, кто из них будет крепким орешком, кто из них выдержит и эти испытания ... те будут оставаться и строить эту страну, строить во всех пониманиях этого слова. А другие - ну, извините", - сказал Зеленский.

Он отметил, что также хорошо помнит министров разных времен.

"Помним министров инфраструктуры, помним министров спорта с пузом - оскорбительно для страны, обидно все это выглядело", - добавил Президент.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью одному из украинских каналов рассказал, что не исключает кадровых изменений в Кабинете Министров Украины.



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