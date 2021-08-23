Двері у владу відкриті не лише на вхід, а й на вихід - Зеленський

Цитата

“Буде дієвий парламент і будуть проголосовані головні реформи й головні, не хочеться сказати таке слово, завжди сприймається не дуже — обіцянки, але їх потрібно виконувати. Якщо монобільшість буде слабка по різних причинах, то я відкрита людина. Я і в партію, і в уряд запрошував людей зі відкритими дверима, але хочу ще раз сказати, що в моєму розумінні двері відкриті, але ж вони відкритті не тільки на вхід, але й на вихід. Це стосується і урядовців, і депутатів. Хто бачить своє окреме політичне життя, хто не бачить, що має бути прагматичним і технократичним, а починає бути не менеджером, а політиком — двері відчиненні в інший бік. На жаль, ви обдурили мене й своїх виборців”, — розповів Зеленський.

Додамо

Зеленський попросив вибачення за деяких людей перед своїми виборцями.

“Але я одразу говорив — ми не можемо знайти стільки людей, у мене немає своїх. Ми шукаємо професійних людей, хто з них буде міцним горішком, хто з них витримає і ці випробування...ті будуть залишатися й будувати цю країну, будувати в усіх сеансах цього слова. А інших — ну, вибачте”, — сказав Зеленський.

Він зазначив, що також добре пам’ятає міністрів різних часів.

“Пам’ятаємо міністрів інфраструктури, пам’ятаємо міністрів спорту з пузом — образливо для країни, образливо все це виглядало”, — додав Президент.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю одному з українських каналів розповів, що не виключає кадрові зміни в Кабінеті Міністрів України.



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