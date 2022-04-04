Два волонтера погибли от вражеского огня во время выдачи гуманитарной помощи - Гайдай

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"Во время минометного обстрела в Новодружеске погибли два волонтера. Минометный обстрел Новодружеска российская армия провела вчера, 3 апреля", - сообщил Гайдай в Telegram.

Детали



По данным главы ОВА, волонтеры занимались выдачей гуманитарной помощи местным жителям. "Ежедневно, несмотря на вражеский огонь, приходили на место сбора и обеспечивали людей едой и необходимыми вещами. Так было и вчера, пока не прилетела мина. Кстати, одна из погибших спасла жизнь коллеге, прикрыв ее собой, когда начался российский обстрел города. Вечная память", - отметил Гайдай.

Из-за российского вторжения за минувшие сутки в Луганской области, по его словам, в целом произошло возгорание двух многоэтажек в Северодонецке, пламенем было охвачено несколько частных домов в Новодружеске.

Дополнение

На территории Донецкой и Луганской областей, по данным Генштаба ВСУ, защитниками и защитницами Украины за минувшие сутки отбито семь вражеских атак, уничтожено две единицы бронированной техники, сорок три автомобиля и миномет противника с расчетом.