Два волонтери загинули від ворожого вогню під час видачі гуманітарної допомоги - Гайдай
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Під час мінометного обстрілу в Новодружеську Луганської області загинули два волонтери, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, пише УНН.
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"Під час мінометного обстрілу в Новодружеську загинули два волонтери. Мінометний обстріл Новодружеська російська армія провела вчора, 3 квітня", - повідомив Гайдай у Telegram.
Деталі
За даними голови ОВА, волонтери займалися видачею гуманітарною допомоги місцевим мешканцям. "Щодня, попри ворожий вогонь, приходили на місце збору та забезпечували людей їжею та необхідними речами. Так було й учора, доки не прилетіла міна. До речі, одна із загиблих врятувала життя колезі, прикривши її собою, коли розпочався російський обстріл міста. Вічна пам’ять", - зазначив Гайдай.
Через російське вторгнення за минулу добу на Луганщині, з його слів, загалом сталося займання двох багатоповерхівок в Сєвєродонецьку, полум’ям було охоплено декілька приватних будинків в Новодружеську.
Доповнення
На території Донецької та Луганської областей, за даними Генштабу ЗСУ, захисниками та захисницями України за минулу добу відбито сім ворожих атак, знищено дві одиниці броньованої техніки, сорок три автомобіля та міномет противника з розрахунком.