Два вуза "заминировали" в Одессе

“На указанные места выехали следственно-оперативные группы полиции, работники взрывотехнического управления и кинологи со служебными собаками”, — говорится в сообщении.

Проверка обоих университетов продолжается.

Напомним, 28 апреля в Одессе заминировали здание Малиновского райсуда. Отметим, что сообщение поступило в то время, когда должно было начаться судебное заседание по делу 2 мая.