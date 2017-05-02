Два вуза "заминировали" в Одессе
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. В 10:30 в полицию позвонил неизвестный и сообщил о заминировании Национального университета Мечникова, а через четыре минуты поступило еще одно сообщение о заминировании Одесского национального политехнического университета. Об этом сообщили УНН в отделе коммуникации полиции Одесской области.
“На указанные места выехали следственно-оперативные группы полиции, работники взрывотехнического управления и кинологи со служебными собаками”, — говорится в сообщении.
Проверка обоих университетов продолжается.
Напомним, 28 апреля в Одессе заминировали здание Малиновского райсуда. Отметим, что сообщение поступило в то время, когда должно было начаться судебное заседание по делу 2 мая.