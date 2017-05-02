Два виші "замінували" в Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. О 10:30 до поліції зателефонував невідомий та повідомив про замінування Національного університету ім.Мечникова, а через чотири хвилини надійшло ще одне повідомлення про замінування Одеського національного політехнічного університету. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Одеської області.
“На вказані місця виїхали слідчо-оперативні групи поліції, працівники вибухотехнічного управління та кінологи зі службовими собаками”, — йдеться у повідомленні.
Перевірка обох університетів триває.
Нагадаємо, 28 квітня в Одесі замінували будівлю Малиновського райсуду. Зазначимо, що повідомлення надійшло в той час, коли повинно було розпочатися судове засідання у справі 2 травня.