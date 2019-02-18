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Два взрыва на Донбассе произошли возле базы ОБСЕ - наблюдатели

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КИЕВ. 18 февраля. УНН. В оккупированном Донецке утром 18 февраля произошли два взрыва рядом с местом, где находятся наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Такую информацию УНН подтвердили в пресс-службе СММ в ответ на информационный запрос.

"Мы подтверждаем, что в понедельник утром, 18 февраля, неподалеку от места базирования СММ в Донецке произошли два взрыва", - сообщили в пресс-службе.

Также наблюдатели отметили, что результаты наблюдений будут опубликованы в ежедневном отчете СММ. На вопрос о том, пострадали ли работники СММ от взрыва, ответа не было получено.

Отметим, по информации некоторых СМИ, в центре Донецка утром 18 февраля состоялись три взрыва, два из которых произошли рядом с отелем, где живут наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Как сообщал УНН, поздно вечером 17 февраля пресс-центр штаба ООС сообщил о том, что на Светлодарском направлении в районе базирования одного из батальонов боевики предприняли попытку выхода диверсионно-разведывательной группы, которая хотела атаковать позиции украинских военных.

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