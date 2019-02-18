Два вибухи на Донбасі стались біля бази ОБСЄ - спостерігачі

"Ми підтверджуємо, що в понеділок уранці, 18 лютого, неподалік від місця базування СММ у Донецьку сталися два вибухи", - повідомили у прес-службі.



Також спостерігачі зазначили, що результати спостережень будуть оприлюднені в щоденному звіті СММ. На питання про те, чи постраждали працівники СММ від вибуху, відповіді не було отримано.



Зазначимо, за інформацією деяких ЗМІ, у центрі Донецька вранці 18 лютого відбулися три вибухи, два з яких сталися поруч з готелем, де живуть спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.



Як повідомляв УНН, пізно ввечері 17 лютого прес-центр штабу ООС повідомив про те, що на Світлодарському напрямку в районі базування одного з батальйонів бойовики здійснили спробу виходу диверсійно-розвідувальної групи, що хотіла атакувати позиції українських військових.