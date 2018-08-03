Два болельщика были ранены ножом перед матчем Лиги Европы в Шотландии

Инцидент произошел недалеко от стадиона “Айброкс”, где “Рейнджерс” принимает своих соперников. Отмечается, что одному из пострадавших 40 лет, другому — 24. Они были доставлены в больницу, позднее медперсонал и полиция подтвердили Sky, что жизни мужчин ничего не угрожает.

Матч второго квалификационного раунда Лиги Европы “Рейнджерс” — “Осиек” начался в 21:45 по Киеву (19:45 по местному времени). Встреча завершилась вничью — 1:1. В следующую стадию турнира пробилась шотландская команда — за счет победы в первом матче противостояния со счетом 1:0. В третьем раунде “Рейнджерс” сыграет со словенским “Марибором”.

Как сообщал УНН, “Мариуполь” в дополнительное время получил путевку в третий этап квалификации ЛЕ.