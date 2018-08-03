Два уболівальника були поранені ножем перед матчем Ліги Європи в Шотландії
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Два уболівальника отримали ножові поранення в фанатській бійці перед матчем Ліги Європи в Глазго (Шотландія) між місцевим “Рейнджерс” і хорватським “Осієком”. Про це повідомляє УНН з посиланням на Sky Sports.
Інцидент стався недалеко від стадіону “Айброкс”, де “Рейнджерс” приймає своїх суперників. Відзначається, що одному з постраждалих 40 років, іншому — 24. Вони були доставлені в лікарню, пізніше медперсонал і поліція підтвердили Sky, що життю чоловіків нічого не загрожує.
Матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи “Рейнджерс” — “Осієк” почався в 21:45 за київським часом (19:45 за місцевим часом). Зустріч завершилася внічию — 1:1. В наступну стадію турніру пробилася шотландська команда — за рахунок перемоги в першому матчі протистояння з рахунком 1:0. У третьому раунді “Рейнджерс” зіграє зі словенським “Марібором”.
Як повідомляв УНН, “Маріуполь” в додатковий час здобув путівку в третій етап кваліфікації ЛЄ.