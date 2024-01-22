Два российских ракетоносителя до 16 "Калибров" остаются в Черном море - Силы обороны Юга

В Черном море остается два ракетоносителя рф, снаряженные до 16 ракет типа "Калибр", сообщили в понедельник в Силах обороны юга Украины, пишет УНН.

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"В Черном море 10 кораблей вражеского недофлота, среди которых 2 ракетоносителя, снаряженные 16 "Калибрами". В Азовском море на боевом дежурстве 1 вражеский корабль", - сообщили в Силах обороны юга Украины в Telegram.

Как сообщается, в зоне ответственности Сил обороны юга продолжается контрбатарейная борьба.

"В то же время, враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с позиций на левобережье Днепра. Осуществил 6 безуспешных штурмов и понеся потери, отошел на свои прежние позиции. Наши воины продолжают мероприятия по расширению плацдарма", - отметили в Силах обороны юга Украины.

Также указано, что оккупанты не прекращают аэроразведку, давят артиллерийскими обстрелами, применяют большое количество ударных дронов различных типов и вновь после длительной паузы прибегли к авиабомбардировкам.

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