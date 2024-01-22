Два российских ракетоносителя до 16 "Калибров" остаются в Черном море - Силы обороны Юга

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Смерть экс-заместителя генпрокурора Колинько: в Нацполиции рассказали об экспертизах по делу
  •  44345 просмотра

Смерть экс-заместителя генпрокурора Колинько: в Нацполиции рассказали об экспертизах по делу

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Юридический департамент НБУ не имеет полномочий давать рекомендации ФГВФЛ - юрист
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Юридический департамент НБУ не имеет полномочий давать рекомендации ФГВФЛ - юрист

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Круговая порука в судебной системе не позволяет привлечь к ответственности судей ВС - эксперты
  •  107273 просмотра

Круговая порука в судебной системе не позволяет привлечь к ответственности судей ВС - эксперты

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На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему
19 январь 2024, 16:58  •  212181 просмотра

На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему

Эксклюзив
Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо
19 январь 2024, 15:12  •  266165 просмотра

Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо

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Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов
19 январь 2024, 14:20  •  227554 просмотра

Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов

Эксклюзив
Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт
19 январь 2024, 12:55  •  218639 просмотра

Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт

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Кирилл Кернес настолько оторван от реальности, что может создать партию "Успешный Берлин"
19 январь 2024, 08:36  •  220807 просмотра

Кирилл Кернес настолько оторван от реальности, что может создать партию "Успешный Берлин"

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Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение
18 январь 2024, 13:28  •  199262 просмотра

Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение

Эксклюзив
Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп
18 январь 2024, 10:55  •  186507 просмотра

Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп

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Новости по теме

Два российских ракетоносителя до 16 "Калибров" остаются в Черном море - Силы обороны Юга

Два российских ракетоносителя до 16 ракет "Калибр", остаются в Черном море, в то время как один корабль несет боевое дежурство в Азовском море, сообщают Силы обороны Юга.

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Два российских ракетоносителя до 16 "Калибров" остаются в Черном море - Силы обороны Юга

В кремле ничего не знают о планах Трампа по "быстрому завершению" войны в Украине

В кремле заявили, что непонятно, как экс-президент США Трамп может быстро решить российско-украинскую войну, несмотря на его предвыборные обещания.

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В кремле ничего не знают о планах Трампа по "быстрому завершению" войны в Украине

Смерть экс-заместителя генпрокурора Колинько: в Нацполиции рассказали об экспертизах по делу

Результаты вскрытия не позволили установить причину смерти бывшего заместителя Генерального прокурора Украины Ольги Колинько и ее дочери. Были назначены дополнительные экспертизы, результаты которых ожидаются.

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Смерть экс-заместителя генпрокурора Колинько: в Нацполиции рассказали об экспертизах по делу

"Наше единство - наше оружие": Залужный обратился к украинцам по случаю Дня Соборности

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный по случаю Дня Соборности подчеркнул решающую роль единства в борьбе страны за независимость и свободу.

Общество •   •  14851 просмотра
"Наше единство - наше оружие": Залужный обратился к украинцам по случаю Дня Соборности

В управление АРМА переданы корпоративные права украинских бизнесов, связанных с РФ, на более 22 млрд грн

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) с начала войны обеспечило защиту корпоративных прав предприятий, связанных с Россией, на сумму более 22 миллиардов гривен. Аресты происходят в рамках расследований в отношении корпораций, которые опосредованно или непосредственно связаны с российскими гражданами, и уже конфисковано активов на сумму почти 6 миллиардов гривен.

Война •   •  21147 просмотра
В управление АРМА переданы корпоративные права украинских бизнесов, связанных с РФ, на более 22 млрд грн

Кулеба призвал министров стран ЕС предоставить Украине больше оружия и конфисковать активы рф

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал министров стран ЕС увеличить поставки оружия, утвердить долгосрочную программу поддержки, конфисковать российские активы и прервать поставки в россию критических компонентов.

Политика •   •  13151 просмотра
Кулеба призвал министров стран ЕС предоставить Украине больше оружия и конфисковать активы рф

россияне сбросили два КАБа на Херсонскую область, попали по дому и территории монастыря - ОВА

Российские войска нанесли удар из авиации по селу в Херсонской области, попав в жилой дом и территорию монастыря, сообщает Херсонская областная военная администрация. О пострадавших не сообщается.

Война •   •  17325 просмотра
россияне сбросили два КАБа на Херсонскую область, попали по дому и территории монастыря - ОВА

Ирландия выплатила украинским беженцам более 750 миллионов евро социальной помощи

С начала полномасштабного вторжения Ирландия потратила более 750 миллионов евро на социальные выплаты для более 110 000 украинских беженцев. Большинство средств было использовано на помощь в поиске работы и пенсии для беженцев старше 66 лет.

Общество •   •  13167 просмотра
Ирландия выплатила украинским беженцам более 750 миллионов евро социальной помощи

ГБР о деле Мазепы: застройка земель Киевской ГЭС может привести к техногенной катастрофе

Государственное бюро расследований (ГБР) предупреждает, что застройка в зоне Киевской гидроэлектростанции (ГЭС) может привести к техногенной катастрофе.

Общество •   •  12531 просмотра
ГБР о деле Мазепы: застройка земель Киевской ГЭС может привести к техногенной катастрофе

Украинцы забили четыре мяча в матче испанской Примеры: Довбык и Цыганков обеспечили "Жироне" разгром "Севильи"

Украинцы Артем Довбык и Виктор Цыганков привели "Жирону" к победе над "Севильей", причем Довбык оформил хет-трик за шесть минут.

Спорт •   •  11900 просмотра
Украинцы забили четыре мяча в матче испанской Примеры: Довбык и Цыганков обеспечили "Жироне" разгром "Севильи"