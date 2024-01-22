Два російські ракетоносії до 16 "Калібрів" залишаються в Чорному морі - Сили оборони Півдня

У Чорному морі залишається два ракетоносії рф, споряджені до 16 ракет типу "Калібр", повідомили у понеділок у Силах оборони півдня України, пише УНН.

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"У Чорному морі 10 кораблів ворожого недофлоту, серед яких 2 ракетоносії, споряджені 16 "Калібрами". В Азовському морі на бойовому чергуванні 1 ворожий корабель", - повідомили у Силах оборони півдня України у Telegram.

Як повідомляється, у зоні відповідальності Сил оборони півдня продовжується контрбатарейна боротьба.

"Водночас, ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із позицій на лівобережжі Дніпра. Здійснив 6 безуспішних штурмів та зазнавши втрат, відійшов на свої попередні позиції. Наші воїни продовжують заходи щодо розширення плацдарму", - зазначили у Силах оборони півдня України.

Також вказано, що окупанти не припиняють аеророзвідку, тиснуть артилерійськими обстрілами, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів та знов після тривалої паузи вдалися до авіабомбардувань.

Сили оборони продовжують роботу з розширення плацдарму на Херсонщині – Гуменюк