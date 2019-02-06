Два лоукостера подняли тарифы на перевозку малого багажа

Раньше перевозка небольшой сумки в багажном отсеке на рейсах Ryanair стоила 8 евро при оформлении во время покупки авиабилета и 10 евро в последующее время. Теперь данный сбор составляет 10 и 12 евро соответственно.

У Wizz Air минимальный багажный сбор увеличен с 7 до 9 евро. Теперь перевозка чемодана до 10 кг в качестве багажа стоит от 9 до 24 евро в низкий сезон и от 12 до 27 евро в высокий сезон.

Также оба лоукостера изменили диапазон цен на оплату приоритетной посадки, которая позволяет брать в салон самолета два предмета ручной клади. У Ryanair данная услуга теперь стоит от 10 до 12 евро (ранее было 8-10 евро), в то время как на рейсах Wizz Air сбор за приоритетную посадку составляет от 5 до 17 евро (было 5-15 евро).

Добавим, с 1 ноября 2018 года Ryanair и Wizz Air ужесточили правила провоза ручной клади. С того момента оба авиаперевозчика по самым дешевым билетам позволяют бесплатно брать в салон только один предмет ручной клади с габаритами до 40х30х20 см у Wizz Air и до 40х20х25 см у Ryanair. В случае оформления услуги приоритетной посадки путешественникам разрешают взять на борт еще одну вещь с габаритами до 55х40х23 см у Wizz Air и 55х40х20 см у Ryanair.

Напомним, авиаперелеты стали более популярны среди украинцев.