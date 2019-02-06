Два лоукостери підняли тарифи на перевезення малого багажу

Раніше перевезення невеликої сумки у багажному відсіку на рейсах Ryanair коштувало 8 євро при оформленні під час покупки авіаквитка і 10 євро після цього. Тепер цей збір становить 10 і 12 євро відповідно.

У Wizz Air мінімальний багажний збір збільшений з 7 до 9 євро. Тепер перевезення валізи до 10 кг як багажу коштує від 9 до 24 євро в низький сезон і від 12 до 27 євро в високий сезон.

Також обидва лоукостери змінили діапазон цін на оплату пріоритетної посадки, яка дозволяє брати в салон літака два предмети ручної поклажі. У Ryanair ця послуга тепер коштує від 10 до 12 євро (раніше було 8-10 євро), у той час як на рейсах Wizz Air збір за пріоритетну посадку становить від 5 до 17 євро (було 5-15 євро).

Додамо, з 1 листопада 2018 року Ryanair і Wizz Air посилили правила провезення ручної поклажі. З того моменту обидва авіаперевізники за найдешевшими квитками дозволяють безплатно брати в салон лише один предмет ручної поклажі з габаритами до 40х30х20 см у Wizz Air і до 40х20х25 см у Ryanair. У разі оформлення послуги пріоритетної посадки мандрівникам дозволяють взяти на борт ще одну річ з габаритами до 55х40х23 см у Wizz Air і 55х40х20 см у Ryanair.

Нагадаємо, авіаперельоти стали більш популярні серед українців.