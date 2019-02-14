Два самолета столкнулись в московском аеропорту

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 64743 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 86238 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 131473 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 130965 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 130194 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125215 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 161495 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117846 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141441 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145290 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Актуальное
Два самолета столкнулись в московском аеропорту

Два самолета столкнулись в московском аеропорту

Киев  •  УНН

 • 18511 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. В международном аеропорту "Внуково", одном из четырёх основных аэропортов Москвы и Московской области РФ, столкнулись два самолета — компании Аzur и "Россия", передаёт УНН со ссылкой на Telegram-канал Mash.

"Во Внуково столкнулись два самолета — Аzur и "Россия", - пишет канал.

По информации канала, Boeing 767, принадлежащий первой авиакомпании, при буксировке столкнулся с лайнером “России”. В итоге у одного самолёта поврежден правый винглет, у второго — стабилизатор.

Сообщается, что в лайнерах не было пассажиров.

Boeing компании Аzur стоял на четвертой стоянке, самолет “России” был на буксировке.

О пострадавших не сообщалось.

Напомним, в Нидерландах столкнулись два самолета.

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