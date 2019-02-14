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Два літаки зіткнулися у московському аеропорту

Два літаки зіткнулися у московському аеропорту

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 лютого. УНН. У міжнародному аеропорту "Внуково", одному з чотирьох основних аеропортів Москви і Московської області РФ, зіткнулися два літаки - компанії Аzur і "Россия", передає УНН з посиланням на Telegram-канал Mash.

"У Внуково зіткнулися два літаки - Аzur і "Россия", - пише канал.

За інформацією каналу, Boeing 767, що належить першій авіакомпанії, при буксируванні зіткнувся з лайнером "России". В результаті у одного літака пошкоджено правий вінглет, у другого - стабілізатор.

Повідомляється, що у лайнерах не було пасажирів.

Boeing компанії Аzur стояв на четвертій стоянці, літак "Росії" був на буксируванні.

Про постраждалих не повідомлялося.

Нагадаємо, у Нідерландах зіткнулися два літаки.

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