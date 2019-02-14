Два літаки зіткнулися у московському аеропорту
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. У міжнародному аеропорту "Внуково", одному з чотирьох основних аеропортів Москви і Московської області РФ, зіткнулися два літаки - компанії Аzur і "Россия", передає УНН з посиланням на Telegram-канал Mash.
"У Внуково зіткнулися два літаки - Аzur і "Россия", - пише канал.
За інформацією каналу, Boeing 767, що належить першій авіакомпанії, при буксируванні зіткнувся з лайнером "России". В результаті у одного літака пошкоджено правий вінглет, у другого - стабілізатор.
Повідомляється, що у лайнерах не було пасажирів.
Boeing компанії Аzur стояв на четвертій стоянці, літак "Росії" був на буксируванні.
Про постраждалих не повідомлялося.
Нагадаємо, у Нідерландах зіткнулися два літаки.