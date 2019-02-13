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В Нидерландах столкнулись два самолета

В Нидерландах столкнулись два самолета

Киев  •  УНН

 • 6471 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. В Нидерландах в аэропорту Скипхол столкнулись два самолета. В результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NOS.

Сообщается, что два самолета столкнулись утром, 13 февраля, в аэропорту Схипхол при выруливании.
По данным пресс-секретаря аэропорта, это были самолеты авиакомпании KLM, которые должны были лететь в Лос-Анджелес и Атланту.
Отмечается, что самолеты столкнулись на малой скорости, поэтому сильных повреждений нет.

По данным пожарной службы, из-за столкновения опасности пожара не было, поэтому самолеты просто отбуксировали. Пассажиры вернулись в здание аэропорта, а их рейсы были перенаправлены.

Напомним, в Кении упал легкомоторный самолет, все пассажиры погибли.

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