В Нидерландах столкнулись два самолета
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. В Нидерландах в аэропорту Скипхол столкнулись два самолета. В результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NOS.
Сообщается, что два самолета столкнулись утром, 13 февраля, в аэропорту Схипхол при выруливании.
По данным пресс-секретаря аэропорта, это были самолеты авиакомпании KLM, которые должны были лететь в Лос-Анджелес и Атланту.
Отмечается, что самолеты столкнулись на малой скорости, поэтому сильных повреждений нет.
По данным пожарной службы, из-за столкновения опасности пожара не было, поэтому самолеты просто отбуксировали. Пассажиры вернулись в здание аэропорта, а их рейсы были перенаправлены.
Напомним, в Кении упал легкомоторный самолет, все пассажиры погибли.