У Нідерландах зіштовхнулися два літаки

Повідомляється, що два літаки зіштовхнулися вранці, 13 лютого, в аеропорту Схіпхол під час вирулювання.

За даними прес-секретаря аеропорту, це були літаки авіакомпанії KLM, які повинні були летіти в Лос-Анджелес і Атланту.

Зазначається, що літаки зіштовхнулися на малій швидкості, тому сильних пошкоджень немає.



За даними пожежної служби, через зіткнення небезпеки пожежі не було, тому літаки просто відбуксирували. Пасажири повернулися в будівлю аеропорту, а їхні рейси були перенаправлені.



Нагадаємо, у Кенії впав легкомоторний літак, усі пасажири загинули.