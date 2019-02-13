У Нідерландах зіштовхнулися два літаки
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. У Нідерландах в аеропорту Скіпхол зіштовхнулися два літаки. У результаті інциденту ніхто не постраждав. Про це інформує УНН із посиланням на NOS.
Повідомляється, що два літаки зіштовхнулися вранці, 13 лютого, в аеропорту Схіпхол під час вирулювання.
За даними прес-секретаря аеропорту, це були літаки авіакомпанії KLM, які повинні були летіти в Лос-Анджелес і Атланту.
Зазначається, що літаки зіштовхнулися на малій швидкості, тому сильних пошкоджень немає.
За даними пожежної служби, через зіткнення небезпеки пожежі не було, тому літаки просто відбуксирували. Пасажири повернулися в будівлю аеропорту, а їхні рейси були перенаправлені.
Нагадаємо, у Кенії впав легкомоторний літак, усі пасажири загинули.