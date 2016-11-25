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Два самолета ГСЧС немедленно вылетят в Израиль для помощи в ликвидации пожаров - В.Гройсман

Киев • УНН

 • 8744 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил готовность Украины предоставить помощь Израилю - два самолета СНС Ан-32 немедленно вылетят в Израиль для помощи в ликвидации пожаров, передает УНН со ссылкой на пресс-центр КМУ.

Два самолета ГСЧС немедленно вылетят в Израиль для помощи в ликвидации пожаров - В.Гройсман

Отмечается, что отправка самолетов является согласованным решением Президента и Правительства в ответ на ноту Израиля.

Кроме того, в ноте израильской стороны сообщается: "Министерство иностранных дел Государства Израиль свидетельствует свое уважение Министерству иностранных дел Украины, и просит помощи в борьбе с интенсивными лесными пожарами. Спасательной службе нужен пожарный самолет до 7 дней".

Как сообщал УНН, израильская полиция приказала эвакуировать жителей 12 кварталов Хайфы, одного из крупнейших городов Израиля.

Напомним, что первый очаг пожара 24 ноября возник в районе моста Паз рядом с автомастерской вспыхнул сильный пожар. Из-за мощных порывов ветра огонь перекинулся на соседние здания и автомобили. Две женщины были доставлены в больницу "Рамбам" с легким отравлением угарным газом.

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