Два літаки СНС негайно вилетять в Ізраїль для допомоги в ліквідації пожеж - В.Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман наголосив на готовності України надати допомогу Ізраїлю — два літаки СНС Ан-32 негайно вилетять в Ізраїль для допомоги у ліквідації пожеж, передає УНН з посиланням на прес-центр КМУ.
Зазначається, що відправка літаків є узгодженим рішенням Президента і Уряду у відповідь на ноту Ізраїлю.
Крім того, в ноті ізраїльської сторони повідомляється:"Міністерство закордонних справ Держави Ізраїль засвідчує свою повагу Міністерству закордонних справ України, і просить допомоги у боротьбі з інтенсивними лісовими пожежами. Рятувальній службі потрібен пожежний літак до 7 днів“.
Як повідомляв УНН, ізраїльська поліція наказала евакуювати жителів 12 кварталів Хайфи, одного з найбільших міст Ізраїля.
Нагадаємо, що перший осередок пожежі 24 листопада виник в районі моста Паз поруч з автомайстеренями спалахнула сильна пожежа. Через потужні пориви вітру вогонь перекинувся на сусідні будівлі та автомобілі. Дві жінки були доставлені в лікарню “Рамбам” з легким отруєнням чадним газом.