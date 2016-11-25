Два літаки СНС негайно вилетять в Ізраїль для допомоги в ліквідації пожеж - В.Гройсман

Зазначається, що відправка літаків є узгодженим рішенням Президента і Уряду у відповідь на ноту Ізраїлю.

Крім того, в ноті ізраїльської сторони повідомляється:"Міністерство закордонних справ Держави Ізраїль засвідчує свою повагу Міністерству закордонних справ України, і просить допомоги у боротьбі з інтенсивними лісовими пожежами. Рятувальній службі потрібен пожежний літак до 7 днів“.

Як повідомляв УНН, ізраїльська поліція наказала евакуювати жителів 12 кварталів Хайфи, одного з найбільших міст Ізраїля.

Нагадаємо, що перший осередок пожежі 24 листопада виник в районі моста Паз поруч з автомайстеренями спалахнула сильна пожежа. Через потужні пориви вітру вогонь перекинувся на сусідні будівлі та автомобілі. Дві жінки були доставлені в лікарню “Рамбам” з легким отруєнням чадним газом.