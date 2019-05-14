Две легковушки столкнулись во Львовской области, пятеро травмированных
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Во Львовской области столкнулись автомобили Daewoo и BMW, пять человек травмированы, среди них - несовершеннолетние. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в области.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 13 мая около 15:35 на автодороге "Стрый - Журавно" в Стрыйском районе.
Как предварительно установили правоохранители, столкнулись автомобили Daewoo Lanos, которым управлял 50-летний житель города Жидачов, и BMW, за рулем которого находился 23-летний житель Стрыйского района.
"В результате столкновения телесные повреждения получили водители транспортных средств, а также трое пассажиров BMW возрастом 13, 16 и 30 лет", - указали в полиции.
Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, в Одесской области водитель на авто сбил двух женщин.