Два легковики зіткнулися на Львівщині, п'ятеро травмованих
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. На Львівщині зіткнулись автомобілі Daewoo та BMW, п’ятеро людей травмовано, серед них - неповнолітні. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУНП в області.
Дорожньо-транспортна пригода сталася 13 травня близько 15:35 на автодорозі "Стрий - Журавно" у Стрийському районі.
Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулися автомобілі Daewoo Lanos, яким керував 50-річний житель міста Жидачів, та BMW, за кермом якого перебував 23-річний житель Стрийського району.
"Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали водії транспортних засобів, а також троє пасажирів BMW віком 13, 16 та 30 років", - вказали у поліції.
Наразі поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо, на Одещині водій на авто збив двох жінок.