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Два легковики зіткнулися на Львівщині, п'ятеро травмованих

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КИЇВ. 14 травня. УНН. На Львівщині зіткнулись автомобілі Daewoo та BMW, п’ятеро людей травмовано, серед них - неповнолітні. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУНП в області. 

Дорожньо-транспортна пригода сталася 13 травня близько 15:35 на автодорозі "Стрий - Журавно" у Стрийському районі.

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулися автомобілі Daewoo Lanos, яким керував 50-річний житель міста Жидачів, та BMW, за кермом якого перебував 23-річний житель Стрийського району.

"Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали водії транспортних засобів, а також троє пасажирів BMW віком 13, 16 та 30 років", - вказали у поліції.

Наразі поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, на Одещині водій на авто збив двох жінок.

Українські Національні Новини

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