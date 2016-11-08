Две легковушки столкнулись в Ровно: четыре человека забрали в больницу
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Лобовое столкновение двух легковых автомобилей произошло на выезде из Ровно возле областной больницы. В результате аварии пострадали 4 человека, сообщила корреспонденту УНН пресс-секретарь патрульной полиции Ровно Оксана Юрченко.
ДТП произошло около 18.00. По информации полиции, "ВАЗ" и Mitsubishi имеют значительные повреждения.
Пострадавших каретой скорой помощи забрали в центральную городскую больницу.