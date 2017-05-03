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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Два джек-пота лотереи "Спортпрогноз" сорвано в течение недели

Киев • УНН

 • 5393 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. В течение пяти дней в лотерее "Спортпрогноз" были сорваны сразу два джек-пота общей суммой 270 тыс. грн, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу оператора государственных лотерей "М.С.Л.".

Два джек-пота лотереи "Спортпрогноз" сорвано в течение недели

“В 680-м тираже, который стартовал 23 апреля, главный приз суммой 160 тыс. гривен разделили между собой жители Кременца, Харькова и Хмельницкого, каждый из которых получит заслуженные 53333 гривен.

Ставки были сделаны: на фирменном столе „М.С.Л.“ в г.Кременец в магазине „Глория“ на ул.Шевченко, 59, в харьковском „ЛОТО маркете“ на проспекте Московском 274-б и в хмельницком магазине „Спортлига“ на ул.Панаса Мирного, 30.

Джек-пот в размере 110 000 гривен в 682-м тираже, который стартовал 25 апреля, объединил между собой Киев, Ивано-Франковск и Харьков. Известно, что первые две ставки — каждая суммой 9 гривен — были сделанные 25 апреля в Киевском киоске ООО „ДЛУ“ № 145 по адресу: ул.Зодчих, 62. Третья ставка была оформлена этот же день в Ивано-Франковске в магазине „Спортлига“ на ул.Владимира Великого, 7, и стоила игроку 192 гривны.

Четвертую ставку в Харькове тоже зарегистрировали в магазине „Спортлига“ на ул.Сумская, 37, ее стоимость была аналогична ставке коллеги-счастливчика по „Спортпрогноз“ из Ивано-Франковска и составила 192 гривны”, — сообщили в" М.С.Л. “.

Оператор государственных лотерей “М.С.Л.” ожидает победителей в ближайших официальных представительствах для оформления выигрышей.

В компании также напомнили, что с начала 2017 года в лотерею “Спортпрогноз” выиграно уже 8 джек-потов.

Справка УНН. Оператор государственных лотерей “М.С.Л” — правопреемник традиций известного советского государственного предприятия “Спортлото”. На сегодняшний день “М.С.Л.” является лидером лотерейного рынка Украины по количеству лотерей. Самыми известными брендами “М.С.Л.” являются: “Лото-Забава”, “ХТО ТАМ”, “Спортлига”, “Мегалот”, “Тип” и “Топ”, “Спортпрогноз”, “Гонка на деньги” и многочисленные мгновенные лотереи.

Украинские Национальные Новости

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