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Два джек-поти лотереї “Спортпрогноз” зірвано впродовж тижня

Київ • УНН

 • 5393 перегляди

КИЇВ. 3 травня. УНН. Протягом п’яти днів у лотереї “Спортпрогноз” було зірвано одразу два джек-поти загальною сумою 270 тис. грн, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу оператора державних лотерей “М.С.Л.”.

Два джек-поти лотереї “Спортпрогноз” зірвано впродовж тижня

“У 680-му тиражі, який стартував 23 квітня, головний приз сумою 160 тис. гривень розділили між собою мешканці Кременця, Харкова та Хмельницького, кожен з яких отримає заслужені 53 333 гривень.

Ставки були зроблені: на фірмовому столі „М.С.Л.“ у м.Кременець у магазині "Глорія" на вул.Шевченка, 59, у харківському „ЛОТО маркеті“ на проспекті Московському 274-б та в хмельницькому магазині "Спортліга" на вул.Панаса Мирного, 30.

Джек-пот у розмірі 110 000 гривень у 682-му тиражі, який стартував 25 квітня, об’єднав між собою Київ, Івано-Франківськ та Харків. Відомо, що перші дві ставки — кожна сумою 9 гривень — були зроблені 25 квітня у київському кіоску ТОВ „ДЛУ“ №145 за адресою: вул.Зодчих, 62. Третя ставка була оформлена цього ж дня в Івано-Франківську у магазині "Спортліга", що на вул. Володимира Великого, 7, та коштувала гравцю 192 гривні.

Четверту ставку у Харкові теж зареєстрували у магазині „Спортліга“ на вул.Сумська, 37, її вартість була аналогічна ставці колеги-щасливчика по "Спортпрогноз" з Івано-Франківська та склала 192 гривні”, — повідомили в “М.С.Л.”.

Оператор державних лотерей “М.С.Л.” очікує переможців у найближчих офіційних представництвах для оформлення виграшів.

У компанії також нагадали, що з початку 2017 року в лотерею “Спортпрогноз” виграно вже 8 джек-потів.

Довідка УНН. Оператор державних лотерей “М.С.Л” — правонаступник традицій відомого радянського державного підприємства “Спортлото”. На сьогоднішній день “М.С.Л.” є лідером лотерейного ринку України за кількістю лотерей. Найвідомішими брендами “М.С.Л.” є: “Лото-Забава”, “ХТО ТАМ”, “Спортліга”, “Мегалот”, “Тіп” та “Топ”, “Спортпрогноз”, “Гонка на гроші” та численні миттєві лотереї.

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