Два члена СНБО могут быть причастны к уменьшению обязательств по уплате НДС - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Члены Совета нацбезопасности и обороны — первый вице-премьер Алексей Любченко и глава Госслужбы финансового мониторинга Игорь Черкасский — могут быть причастными к манипуляциям с налогом на добавленную стоимость, пишет UBR. Об уменьшении налоговых обязательств по уплате НДС говорил глава ГФС Вадим Мельник.
Издание напоминает, что ключевым бенефициаром схемы “скруток”, объемы которых оцениваются на уровне до 60 млрд грн в год, СМИ называют Алексея Любченко: “Когда он возглавлял налоговую службу в 2020–2021 годах по „карантинному“ постановлению правительства, то якобы стимулировал потоки нелегальных транзакций”.
Согласно обнародованным данным временной следственной комиссии ВР, убытки от “скруток” за время пребывания Любченко на посту с мая по декабрь 2020-го составили 19,6 млрд грн, а, по информации СМИ, еще 12,4 млрд грн — это уменьшение налоговых обязательств за январь — май 2021 года при участии более 1300 компаний из самых различных отраслей.
Издание отмечает, что эти объемы вывода в тень неуплаченных налогов почему-то “не замечает” Госслужба финансового мониторинга. Ее с 2014 года бессменно возглавляет Игорь Черкасский, который ранее уже занимал эту должность в 2008–2010 годах.
“Именно при его каденции, как утверждают старожилы налоговой службы, „скрутки“ стали обыденным явлением, ведь Госфинмониторинг системно закрывает глаза на схемы уклонения от уплаты налогов, хотя все махинации хорошо видны в системе госорганов. Сегодня Черкасский входит в состав Совета нацбезопасности и обороны”, — пишет издание.
В статье подчеркивается, что у правоохранительных органов накопилось уже достаточно много вопросов и к Любченко, и к Черкасскому, поэтому судилось ли этой команде дальше успешно сотрудничать, будет понятно уже в начале осени.