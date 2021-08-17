Два члени РНБО можуть бути причетні до зменшення зобов'язань зі сплати ПДВ - ЗМІ

Видання нагадує, що ключовим бенефіціаром схеми “скруток”, обсяги яких оцінюються на рівні до 60 млрд грн на рік, ЗМІ називають Олексія Любченка: “Коли він очолював податкову службу у 2020−2021 роках згідно з „карантинною“ постановою уряду, то нібито стимулював потоки нелегальних транзакцій”.

Згідно з оприлюдненими даними тимчасової слідчої комісії ВР, збитки від “скруток” за час перебування Любченка на посаді з травня по грудень 2020 року становили 19,6 млрд грн, а, за інформацією ЗМІ, ще 12,4 млрд грн — це зменшення податкових зобов’язань за січень — травень 2021 року за участю понад 1300 компаній з найрізноманітніших галузей.

Видання зазначає, що ці обсяги виведення в тінь несплачених податків чомусь “не помічає” Держслужба фінансового моніторингу. Її з 2014 року беззмінно очолює Ігор Черкаський, який раніше вже обіймав цю посаду у 2008−2010 роках.

“Саме за його каденції, як стверджують старожили податкової служби, „скрутки“ стали буденним явищем, адже Держфінмоніторинг системно заплющує очі на схеми ухилення від сплати податків, хоча всі махінації добре видно у системі держорганів. Сьогодні Черкаський входить до складу Ради нацбезпеки та оборони”, — пише видання.

У статті підкреслюється, що у правоохоронних органів накопичилося вже чимало запитань і до Любченка, і до Черкаського, тому чи судилося цій команді надалі успішно співпрацювати, буде зрозуміло вже на початку осені.