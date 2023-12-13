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Два человека ворвались на заседание индийского парламента, распылив газ в зале

Киев  •  УНН

13 декабрь 2023, 12:04  •  14072 просмотра

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Два человека проникли в индийский парламент, вызвав хаос, выпустив газ; возникшая паника привела к перерыву в заседании. Затем спикер парламента заверил, что серьезной угрозы не существует - все под контролем.

В помещение законодателей нижней палаты парламента Индии ворвались двое мужчин: один из них них распылил газ среди законодателей, вызвав панику в зале.

Об этом сообщает Deutsche Welle, передает УНН.

Детали

На видео-трансляции сессии Лок Сабха (нижней палаты) парламента Индии, которая состоялась в эту среду, можно увидеть мужчину, который прыгает из галереи для посетителей в верхней части к столам законодателей, пытаясь избежать сопротивления со стороны сотрудников службы безопасности. Отмечается, что злоумышленник имел баллончики с дымом, спрятанные в своем ботинке, и законодатели убежали, поскольку они выпускали дым. Затем они сообщили телеканалам, что злоумышленник выкрикивал какие-то лозунги, которые они не могли разобрать, был звук и дым. СМИ сообщают также о другом мужчине, который шел с баллончиком от галереи для посетителей. Позже полиция вывела злоумышленников из здания.

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Спикер Лок Сабхи Ом Бирла обратился к законодателям по поводу нарушения безопасности в парламенте и заверил, что все под контролем.

Инцидент расследуется Лок Сабхой и полицией Дели, которые получили необходимые инструкции по по этому поводу. Однако в ходе предварительного расследования было установлено, что дым, который был причиной нашего беспокойства, не является поводом для тревоги

- заверил он. 

В сегодняшнем заседании был временно объявлен перерыв.

Справка

Пленарное заседание 13 декабря напомнило о нападении на парламент Дели в 2001 году, которое совершили по меньшей мере пять вооруженных нападавших - тогда погибло по меньшей мере девять человек, восемь из которых были сотрудниками службы безопасности комплекса.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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