Два автомобиля столкнулись с автобусом, есть погибшие

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 55860 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 123605 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 125560 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 126659 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 123666 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 156669 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117667 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141343 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145219 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Два автомобиля столкнулись с автобусом, есть погибшие

Два автомобиля столкнулись с автобусом, есть погибшие

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 февраля. УНН. В Волынской области два автомобиля, за рулем одного из которых был мужчина в состоянии алкогольного опьянения, столкнулись с автобусом. В результате дорожно-транспортного происшествия два человека погибли, 9-летнего ребенка госпитализировали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Волынской области.

Сообщается, что вчера в 19 часов на автодороге в селе Дачное Киверцовского района произошло ДТП с участием трех транспортных средств - столкнулись автомобили Mercеdеs-124, Chevrolеt Aveo и автобус "Богдан".

В результате ДТП погибли 44-летний водитель и 32-летняя пассажирка автомобиля Chevrolеt Aveo. Другую пассажирку автомобиля Chevrolеt Aveo - 9-летнего ребенка - госпитализировали в реанимацию Волынской областной детской клинической больницы.

Водитель автобуса "Богдан", 58-летний житель Луцка в ДТП не травмировался.

Выяснено, что за рулем автомобиля Mercеdеs-124 находился 45-летний житель райцентра Киверцы. По предварительным данным, он был в состоянии алкогольного опьянения.

Решается вопрос о его задержании и открытии уголовного производства по ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц). Водителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Напомним, в Полтавской области водитель сбил насмерть пешехода и скрылся с места ДТП.

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