Два автомобиля столкнулись с автобусом, есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. В Волынской области два автомобиля, за рулем одного из которых был мужчина в состоянии алкогольного опьянения, столкнулись с автобусом. В результате дорожно-транспортного происшествия два человека погибли, 9-летнего ребенка госпитализировали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Волынской области.
Сообщается, что вчера в 19 часов на автодороге в селе Дачное Киверцовского района произошло ДТП с участием трех транспортных средств - столкнулись автомобили Mercеdеs-124, Chevrolеt Aveo и автобус "Богдан".
В результате ДТП погибли 44-летний водитель и 32-летняя пассажирка автомобиля Chevrolеt Aveo. Другую пассажирку автомобиля Chevrolеt Aveo - 9-летнего ребенка - госпитализировали в реанимацию Волынской областной детской клинической больницы.
Водитель автобуса "Богдан", 58-летний житель Луцка в ДТП не травмировался.
Выяснено, что за рулем автомобиля Mercеdеs-124 находился 45-летний житель райцентра Киверцы. По предварительным данным, он был в состоянии алкогольного опьянения.
Решается вопрос о его задержании и открытии уголовного производства по ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц). Водителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.
Напомним, в Полтавской области водитель сбил насмерть пешехода и скрылся с места ДТП.