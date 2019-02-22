Два автомобиля столкнулись с автобусом, есть погибшие

Сообщается, что вчера в 19 часов на автодороге в селе Дачное Киверцовского района произошло ДТП с участием трех транспортных средств - столкнулись автомобили Mercеdеs-124, Chevrolеt Aveo и автобус "Богдан".

В результате ДТП погибли 44-летний водитель и 32-летняя пассажирка автомобиля Chevrolеt Aveo. Другую пассажирку автомобиля Chevrolеt Aveo - 9-летнего ребенка - госпитализировали в реанимацию Волынской областной детской клинической больницы.

Водитель автобуса "Богдан", 58-летний житель Луцка в ДТП не травмировался.

Выяснено, что за рулем автомобиля Mercеdеs-124 находился 45-летний житель райцентра Киверцы. По предварительным данным, он был в состоянии алкогольного опьянения.

Решается вопрос о его задержании и открытии уголовного производства по ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц). Водителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Напомним, в Полтавской области водитель сбил насмерть пешехода и скрылся с места ДТП.