Два автомобілі зіткнулися з автобусом, є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. У Волинській області два автомобілі, за кермом одного з яких був чоловік напідпитку, зіткнулися з автобусом. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди двоє людей загинули, 9-річну дитину госпіталізували. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Волинської області.
Повідомляється, що вчора о 19 годині на автодорозі у селі Дачне Ківерцівського району сталася ДТП за участю трьох транспортних засобів – зіткнулися автомобілі Mercеdеs-124, Chevrolеt Aveo та автобус "Богдан".
Унаслідок ДТП загинули 44-річний водій та 32-річна пасажирка автомобіля Chevrolеt Aveo. Іншу пасажирку автомобіля Chevrolеt Aveo - 9-річну дитину - госпіталізували в реанімацію Волинської обласної дитячої клінічної лікарні.
Водій автобуса "Богдан", 58-річний житель Луцька, у ДТП не травмувався.
З’ясовано, що за кермом автомобіля Mercеdеs-124 перебував 45-річний житель райцентру Ківерці. За попередніми даними, він був у стані алкогольного сп’яніння.
Вирішується питання щодо його затримання та відкриття кримінального провадження за ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб). Водію загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.
Нагадаємо, на Полтавщині водій збив на смерть пішохода і зник з місця ДТП.