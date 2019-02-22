Два автомобілі зіткнулися з автобусом, є загиблі

КИЇВ. 22 лютого. УНН. У Волинській області два автомобілі, за кермом одного з яких був чоловік напідпитку, зіткнулися з автобусом. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди двоє людей загинули, 9-річну дитину госпіталізували. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Волинської області.