На Полтавщині водій збив на смерть пішохода і зник з місця ДТП

“Близько 18:00 години 20 лютого на перехресті вул. Кременчуцької та Комарова, неподалік зупинки „Геофізика“ (с. Розсошенці) невідомий автомобіль скоїв наїзд на 48-річного пішохода, мешканця с. Бричківка Полтавського району. Від отриманих травм чоловік помер на місці ДТП. Водій на автомобілі з місця події зник”, — написав Сулаєв.

Поліція просить повідомити будь-яку інформацію про автомобіль та особу водія, причетного до ДТП, за телефоном 102, або будь-яким зручним для вас способом.

Нагадаємо, на Луганщині поліцейські затримали водія, який після скоєння ДТП втік з місця події.



