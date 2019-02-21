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На Полтавщині водій збив на смерть пішохода і зник з місця ДТП

На Полтавщині водій збив на смерть пішохода і зник з місця ДТП

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. Поліція Полтавщини розшукує водія, який збив пішохода і зник з місця ДТП. Про це повідомляє начальник відділу комунікації поліції Полтавської області Юрій Сулаєв на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Близько 18:00 години 20 лютого на перехресті вул. Кременчуцької та Комарова, неподалік зупинки „Геофізика“ (с. Розсошенці) невідомий автомобіль скоїв наїзд на 48-річного пішохода, мешканця с. Бричківка Полтавського району. Від отриманих травм чоловік помер на місці ДТП. Водій на автомобілі з місця події зник”, — написав Сулаєв.

Поліція просить повідомити будь-яку інформацію про автомобіль та особу водія, причетного до ДТП, за телефоном 102, або будь-яким зручним для вас способом.

Нагадаємо, на Луганщині поліцейські затримали водія, який після скоєння ДТП втік з місця події.

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