На Полтавщине водитель сбил насмерть пешехода и скрылся с места ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Полиция Полтавской области разыскивает водителя, который сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает начальник отдела коммуникации полиции Полтавской области Юрий Сулаев на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Около 18:00 часов 20 февраля на перекрестке ул. Кременчугской и Комарова, возле остановки "Геофизика" (с. Розсошенци) неизвестный автомобиль совершил наезд на 48-летнего пешехода, жителя с. Бричковка Полтавского района. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП. Водитель на автомобиле с места происшествия скрылся", - написал Сулаев.
Полиция просит сообщить любую информацию об автомобиле и лицо водителя, причастного к ДТП, по телефону 102 или любым удобным для вас способом.
Напомним, в Луганской области полицейские задержали водителя, который после совершения ДТП скрылся с места происшествия.