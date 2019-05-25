Дуров заявил о попытках власти взломать Telegram тех, кто писал о протестах в Екатеринбурге
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что власти России попытались взломать аккаунты журналистов, которые освещали протесты в Екатеринбурге из-за строительства храма, пишет УНН.
“Сегодня российские власти пытались взломать (аккаунты) четырех журналистов, освещающих протесты Екатеринбурге. К счастью, все эти попытки провалились из-за двухфакторной верификации”, — написал Дуров.
“Случившееся напоминает нам о том, что власти авторитарных стран ни перед чем не остановятся, чтобы нарушить конфиденциальность своих граждан”, — считает Дуров. Он посоветовал жителям таких государств проверить, используют ли они двухфакторную верификацию.
Дуров не уточнил, какие именно органы власти, по его данным, осуществили попытку взлома.
Ранее Meduza сообщила о попытке взлома аккаунтов нескольких российских журналистов, одним из которых оказался сотрудник издания Дмитрий Андреев. Ему пришло сообщение с кодом для входа в Telegram, однако он не запрашивал этот код. О попытке взлома также заявили шеф-редактор Znak.com Дмитрий Колезев, главред издания “Между строк” Наталья Вахонина, заместитель главного редактора Ura.ru Антон Ольшанников, а также автор Telegram-канала о новостях Екатеринбурга Андрей Варкетин и глава екатеринбургского коммуникационного агентства Magic Inc Платон Маматов.
Напоминаем, строительство храма в Екатеринбурге временно приостановлено .