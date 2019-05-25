Дуров заявив про спроби влади зламати Telegram тих, хто писав про протести в Єкатеринбурзі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Засновник Telegram Павло Дуров заявив, що влада Росії спробували зламати акаунти журналістів, які висвітлювали протести в Єкатеринбурзі через будівництво храму, пише УНН.
“Сьогодні російська влада намагалися зламати (акаунти) чотирьох журналістів, які висвітлюють протести Єкатеринбурзі. На щастя, всі ці спроби провалилися через двохфакторну верифікацію”, — написав Дуров.
“Те, що сталося нагадує нам про те, що влада авторитарних країн ні перед чим не зупиниться, щоб порушити конфіденційність своїх громадян”, — вважає Дуров. Він порадив жителям таких держав перевірити, чи використовують вони двофакторну верифікацію.
Дуров не уточнив, які саме органи влади, за його даними, здійснили спробу зламу.
Раніше Meduza повідомила про спробу зламу акаунтів декількох російських журналістів, одним з яких виявився співробітник видання Дмитро Андрєєв. Йому прийшло повідомлення з кодом для входу в Telegram, однак він не запитував цей код. Про спробу зламу також заявили шеф-редактор Znak.com Дмитро Колезев, головний редактор видання “Между строк” Наталія Вахоніна, заступник головного редактора Ura.ru Антон Вільшаник, а також автор Telegram-каналу про новини Єкатеринбурга Андрій Варкетін і глава єкатеринбурзького комунікаційного агентства Magic Inc Платон Маматов.
Нагадуємо, будівництво храму у Єкатеринбурзі тимчасово призупинено.