Дуда заявил, что планирует посетить Украину

Как сообщает издание, президент Польши сообщил, что хочет посетить могилы поляков в Харькове, а также напомнил, что 17 января Польша займет место в Совете Безопасности ООН, где будет рассмотрен вопрос Украины.

"Этот случай имеет несколько аспектов. Одним из них является мое личное желание посетить могилы поляков в Харькове. Это очень важный вопрос для меня лично, а также в качестве президента. Второй элемент связан с тем, чтобы посмотреть на то, какая ситуация в регионе Донецкой и Луганской области", - сказал А.Дуда.

Как сообщал УНН, министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский представит ситуацию в Украине президенту Польши Анджею Дуде и намекнет отменить свой визит в декабре этого года.

Президент Польши Дуда призвал Президента Украины Петра Порошенко проконтролировать, чтобы в украинской власти не было людей, которые имеют антипольские взгляды.

Также, президент Польши Дуда заявил, что для хороших отношений с Украиной очень важна историческая правда и нельзя терпеть ситуацию, когда высокопоставленные представители различных учреждений в определенной стране ведут себя в неприемлемый способ для реализации взаимоотношений на принципе добрососедских отношений.