Дуда заявив, що планує відвідати Україну

Як повідомляє видання, президент Польщі повідомив, що хоче відвідати могили поляків у Харкові, а також нагадав, що 17 січня Польща займе місце в Раді Безпеки ООН, де буде розглянуто питання України.

"Цей випадок має кілька аспектів. Одним з них є моє особисте бажання відвідати могили поляків в Харкові. Це дуже важливе питання для мене особисто, а також в якості президента. Другий елемент пов'язаний з тим, щоб подивитися на те, яка ситуація в регіоні Донецької і Луганської області", - сказав А.Дуда.

Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський представить ситуацію в Україні президенту Польщі Анджею Дуді і натякне відмінити свій візит у грудні цього року.

Президент Польщі Анджей Дуда закликав Президента України Петра Порошенко проконтролювати те, щоб в українській владі не було людей, які мають антипольські погляди.

Також, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що для добрих відносин з Україною дуже важлива історична правда і не можна терпіти ситуацію, коли високопоставлені представники різних установ у певній країні поводяться в неприйнятний спосіб для реалізації взаємовідносин на засаді добросусідських взаємин.