Дубль Роналду в игре с "Лацио" приблизил "Ювентус" к титулу в Серии А
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. В поединке 34 тура итальянской Серии А произошло центральное противостояние — в гости к “Ювентуса” пришло “Лацио”, передает корреспондент УНН.
В начале второй половины мяч в штрафной зоне “Лацио” попал в руку Баштошу. 11-метровый реализовал Роналду несмотря на то, что голкипер Стракоша угадал поле мяча. Через три минуты обрезка защитника “бьянкочелести” стоила “Лацио” второго пропущенного гола Роналду забил в пустые ворота с передачи Дибалы.
В конце встречи гостям удалось отыграть лишь один мяч: Иммобиле заработал на себе нарушение и сам реализовал пенальти (2:1).
Заметим, что за четыре тура до конца “Ювентус” набрал 80 очков и опережает “Интер” на 8 пунктов. “Лацио” идет четвертым — 69.