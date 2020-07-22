Дубль Роналду у грі з "Лаціо" наблизив "Ювентус" до титулу в Серії А

На початку другої половини м’яч у штрафній зоні “Лаціо” потрапив у руку Баштошу. 11-метровий реалізував Роналду попри те, що голкіпер Стракоша вгадав полі м’яча. Через три хвилини обрізка захисника “бьянкочелесті” коштувала “Лаціо” другого пропущеного голу: Роналду забив у порожні ворота з передачі Дібали.

Наприкінці зустрічі гостям вдалося відіграти лише один м’яч: Іммобіле заробив на собі порушення та сам реалізував пенальті (2:1).

Зауважимо, що за чотири тури до кінця “Ювентус” набрав 80 очок і випереджає “Інтер” на 8 пунктів. “Лаціо” йде четвертим — 69.