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Дубль Роналду у грі з "Лаціо" наблизив "Ювентус" до титулу в Серії А

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 липня. УНН. У поєдинку 34 туру італійської Серії А відбулося центральне протистояння – в гості до "Ювентуса" завітало "Лаціо", передає кореспондент УНН.

На початку другої половини м’яч у штрафній зоні “Лаціо” потрапив у руку Баштошу. 11-метровий реалізував Роналду попри те, що голкіпер Стракоша вгадав полі м’яча. Через три хвилини обрізка захисника “бьянкочелесті” коштувала “Лаціо” другого пропущеного голу: Роналду забив у порожні ворота з передачі Дібали.

Наприкінці зустрічі гостям вдалося відіграти лише один м’яч: Іммобіле заробив на собі порушення та сам реалізував пенальті (2:1).

Зауважимо, що за чотири тури до кінця “Ювентус” набрав 80 очок і випереджає “Інтер” на 8 пунктів. “Лаціо” йде четвертим — 69.

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