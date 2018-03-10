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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 45368 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 49896 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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15:15 • 100093 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Дубль Решфорда принес "Манчестер Юнайтед" победу над "Ливерпулем"

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КИЕВ. 11 марта. УНН. “Манчестер Юнайтед” на стадионе “Олд Траффорд” в присутствии почти 75 тыс. болельщиков принимал ФК “Ливерпуль” в 30-м туре АПЛ, передает корреспондент УНН.

Хозяева создали в первой половине стартового тайма сделал гандикап в два гола, которые решили заранее победителя встречи. Сначала Давид Де Хеа выбил мяч на чужую половину, где Лукаку в прыжке головой переправил мяч практически в чужую штрафную. Там Маркус Решфорд разобрался с оппонентом и открыл счет.

Второе взятие ворот “мерсисайдцев” стало практически повторение первого. Де Хеа выбил вперед, Лукаку отвоевал владения за мяч, дальше Решфорд оказался в нужном месте и забил гол в дальний нижний угол.

“Ливерпуль” в середине второй 45-минутки сумел отыграть один мяч благодаря авто голу Эрика Байи. Кроме того, в одном из моментов Антонио Валенсия сыграл рукой в ​​собственной штрафной зоне, однако арбитр не назначил пенальти — 2:1.

Таким образом, в борьбе за второе место АПЛ “красные дьяволы” оторвались от “Ливерпуля” ан 5 пунктов — 65 и 60 соответственно.

Отметим, что в других баталиях действующий чемпион “Челси” выиграл у “Кристал Пэлас” 2: 1, “Эвертон” в большинстве одолел “Брайтон” 2:0, “Лестер” в гостях разгромил “Вест Бромвич” 4:1, а " Саутгемптон “на выезде не справился с” Ньюкаслом "- 3:0.

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