Дубль Решфорда принес "Манчестер Юнайтед" победу над "Ливерпулем"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. “Манчестер Юнайтед” на стадионе “Олд Траффорд” в присутствии почти 75 тыс. болельщиков принимал ФК “Ливерпуль” в 30-м туре АПЛ, передает корреспондент УНН.
Хозяева создали в первой половине стартового тайма сделал гандикап в два гола, которые решили заранее победителя встречи. Сначала Давид Де Хеа выбил мяч на чужую половину, где Лукаку в прыжке головой переправил мяч практически в чужую штрафную. Там Маркус Решфорд разобрался с оппонентом и открыл счет.
Второе взятие ворот “мерсисайдцев” стало практически повторение первого. Де Хеа выбил вперед, Лукаку отвоевал владения за мяч, дальше Решфорд оказался в нужном месте и забил гол в дальний нижний угол.
“Ливерпуль” в середине второй 45-минутки сумел отыграть один мяч благодаря авто голу Эрика Байи. Кроме того, в одном из моментов Антонио Валенсия сыграл рукой в собственной штрафной зоне, однако арбитр не назначил пенальти — 2:1.
Таким образом, в борьбе за второе место АПЛ “красные дьяволы” оторвались от “Ливерпуля” ан 5 пунктов — 65 и 60 соответственно.
Отметим, что в других баталиях действующий чемпион “Челси” выиграл у “Кристал Пэлас” 2: 1, “Эвертон” в большинстве одолел “Брайтон” 2:0, “Лестер” в гостях разгромил “Вест Бромвич” 4:1, а " Саутгемптон “на выезде не справился с” Ньюкаслом "- 3:0.