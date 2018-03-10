Дубль Решфорда приніс "Манчестер Юнайтед" перемогу над "Ліверпулем"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. “Манчестер Юнайтед” на стадіоні “Олд Траффорд” за присутності майже 75 тисяч уболівальників приймав ФК “Ліверпуль” в 30-му турі АПЛ, передає кореспондент УНН.
Господарі створили в першій половині стартового тайму зробив гандикап у два голи, які вирішили наперед переможця зустрічі. Спочатку Давід Де Хеа вибив м’яч на чужу половину, де Ромелу Лукаку у стрибку головою переправив м’яч практично в чужу штрафну. Там Маркус Решфорд розібрався з опонентом і відкрив рахунок.
Друге взяття воріт “мерсисайдців” стало практично повторення першого. Де Хеа вибив вперед, Лукаку відвоював володіння за м’яч, далі Решфорд опинився в потрібному місці і забив гол у дальній нижній кут.
“Ліверпуль” в середині другої 45-хвилинки зумів відіграти один м’яч завдяки авто голу Еріка Байі. Окрім того в одному з моментів Антоніо Валенсія зіграв рукою у власній карній зоні, однак арбітр не призначив пенальті — 2:1.
Таким чином, у боротьбі за друге місце АПЛ “червоні дияволи” відірвалися від “Ліверпуля” ан 5 пунктів — 65 і 60 відповідно.
Відзначимо, що в інших баталіях чинний чемпіон “Челсі” виграв у “Крістал Пелас” 2:1, “Евертон” в більшості здолав “Брайтон” 2:0, “Лестер” в гостях розгромив “Вест Бромвіч” 4:1, а “Саутгемптон” на виїзді не впорався з “Ньюкаслом” — 3:0.