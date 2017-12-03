Дубль Лингарда принес "Манчестер Юнайтед" победу над "Арсеналом"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. В центральном противостоянии 15-го тура Английской Премьер-лиги на стадионе “Эмирейтс” “Манчестер Юнайтед” пожаловал в гости к лондонскому “Арсеналу”, передает корреспондент УНН.
Провальный старт “канониров” стал фундаментом для выигрыша “красных дьяволов”. Антонио Валенсия, получив пас от Поля Погба, пробил между ног Петеру Чеху (4 минута). Позже обрезка защитника Мустафе у собственной штрафной привела к эффектной, результативной комбинации гостей, которую завершил полузащитник Джесси Лингард — 0: 2.
К 15-минутного отдыха лондонцы имели несколько возможностей, чтобы забить, но помешали сейвы Де Хеа. Испанский голкипер не сумел выручить коллектив на старте второй половины, когда один на один остался с нападающим Лякасеттом — 1: 2. Позже преимущество в два мяча “МЮ” вернул Лингард, который замкнул передачу Погба и установил окончательный счет — 1: 3.
Примечательно, что Погба в борьбе за мяч на половине поля “Арсенала” очень грубо сыграл против Эктора Бельерина и получил прямую красную карточку на 74 минуте.
Отметим, что “красные дьяволы” имеют победное шествие из 4-х встреч и с 35 очками отстают только от “Манчестер Сити” (40). “Арсенал” с 28 пунктами 5-й.
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