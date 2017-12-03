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Дубль Лінгарда приніс "Манчестер Юнайтед" перемогу над "Арсеналом"

Дубль Лінгарда приніс "Манчестер Юнайтед" перемогу над "Арсеналом"

Київ • УНН

 • 18714 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. У центральному протистоянні 15-го туру Англійської Прем’єр-ліги на стадіоні “Емірейтс” “Манчестер Юнайтед” завітав у гості до лондонського “Арсеналу”, передає кореспондент УНН.

Провальний старт “канонірів” став фундаментом для виграшу “червоних дияволів”. Антоніо Валенсія, отримавши пас від Поля Погба, пробив між ніг Петеру Чеху (4 хвилина). Пізніше обрізка оборонця Мустафі біля власного штрафного призвела до ефектної, результативної комбінації гостей, яку завершив півзахисник Джессі Лінгард — 0:2.

До 15-хвилинного відпочинку лондонці мали кілька нагод аби забити, проте на заваді стали сейви Де Хеа. Іспанський голкіпер не зумів виручити колектив на старті другої половини, коли один на один залишився із нападником Лякасеттом — 1:2. Пізніше перевагу в два м’ячі “МЮ” повернув Лінгард, який замкнув передачу Погби та встановив остаточний рахунок — 1:3.

Примітно, що Погба в боротьбі за м’яч на половині поля “Арсеналу” дуже грубо зіграв проти Ектора Бельеріна і отримав пряму червону картку на 74 хвилині.

Зазначимо, що “червоні дияволи” мають переможну ходу із 4-х зустрічей і з 35 очками відстають лише від “Манчестер Сіті” (40). “Арсенал” з 28 пунктами 5-й.

Як повідомляв УНН, Ібрагімович встановив рекорд Ліги чемпіонів. 

Українські Національні Новини

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