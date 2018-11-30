Дубль экс-футболиста "Динамо" помог "Бешикташу" выиграть в матче Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября УНН. Во встрече 5-го тура групповой стадии Лиги Европы команда двух бывших футболистов киевского “Динамо” — “Бешикташ” противостояла датскому ФК “Сарпсборг”, сообщает корреспондент УНН.
На старте встречи датчане забили дважды и долгое время выигрывали 2:0 до 62 минуты, пока не отличился бывший футболист УПЛ Джермейн Ленс. Голландец почти попал в дальнюю “девятку”. На 90 минуте Лэнс перебросил мяч через голкипера и установил счет до 3:2.
Примечательно, что Лэнс также отдал результативный пас на Вагнера Лава.
Добавим, что в другой игре квартета и “Генк” Руслана Малиновского расписал мировую с “Мальме” 2:2. Сейчас “Генк” лидирует “с 8 очками,” Бешикташ "отстает на 1.